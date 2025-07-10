Halk TV: Эрдоган сможет выдвинуться на новый срок при досрочных выборах

Как отметил обозреватель оппозиционного телеканала Мехмет Тезкан, менять действующий основной закон для того, чтобы турецкий лидер смог выдвинуть свою кандидатуру на новый срок, нет необходимости

СТАМБУЛ, 10 июля. /ТАСС/. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сможет выдвинуть свою кандидатуру на новый срок при проведении в республике досрочных выборов, сообщил обозреватель оппозиционного телеканала Halk TV Мехмет Тезкан.

9 июля Эрдоган в ответ на призывы оппозиции провести 2 ноября досрочные выборы заявил в парламенте, что их в повестке правительства нет и голосование, как это изначально предусмотрено, состоится в 2028 году.

"Лидер Партии справедливости и развития (ПСР) (Эрдоган - прим ТАСС) говорит, что выборов до 2028 года не будет. Однако он знает, что выборов и в мае 2028 года не будет. Почему? Если он будет ждать до 2028 года, то не сможет стать кандидатом", - отметил обозреватель.

По его мнению, менять действующий основной закон для того, чтобы Эрдоган смог выдвинуть свою кандидатуру на новый срок, нет необходимости. "Ему не нужно прилагать столько усилий, чтобы вновь баллотироваться путем изменения конституции. <…> У него есть право баллотироваться вновь с 360 голосами депутатов при условии проведения досрочных выборов. Для этого за шесть или восемь месяцев (до плановых выборов - прим. ТАСС) необходимо принять по ним решение", - сказал обозреватель в эфире Halk TV. Тезкан напомнил, что Народно-республиканская партия (НРП) настаивает на проведении досрочных выборов не позднее весны 2026 года. "Цель ПСР по выборам - осень 2027 года", - отметил он.

Три опции по выборам

У Эрдогана есть три варианта участия в выборах - на основе принятия поправок в действующую конституцию, для чего необходима поддержка 400 голосов в 600-местном парламенте, проведения референдума при минимуме в 360 голосов или принятия решения о досрочных выборах. "Правящая ПСР сейчас имеет в парламенте 272 мандата, ее союзник, Партия националистического движения, - 47 мест, чего недостаточно ни для изменения конституции, ни для решения о референдуме. ПСР, вероятно рассчитывает на поддержку прокурдской партии DEM, у которой 56 депутатских мест, тогда с 375 потенциальными голосами она может рассчитывать на поддержку по вопросам референдума либо досрочных выборов. Последние для правящей партии были бы наиболее предпочтительны", - сообщили ТАСС источники в местных политкругах.

Они считают, что предстоящие выборы будут крайне важными для республики. "У Эрдогана, если баллотироваться будет он, будут серьезные конкуренты от оппозиции. Одного из них, Экрема Имамоглу, она уже объявила кандидатом. В зависимости от исхода судебного процесса возможно выдвижение новых претендентов", - сказали источники.

Лидер НРП Озгюр Озель ранее сообщал, что оппозиция собрала свыше 20 млн подписей в поддержку арестованного мэра Стамбула Имамоглу как кандидата в президенты.

Эрдоган впервые стал президентом Турции в 2014 году. В 2017 году были приняты поправки к конституции, которые ввели президентскую систему правления, обнулив для Эрдогана количество его президентских сроков. Он был снова избран на высший пост на выборах в 2018 и 2023 годах. В 2028 году, когда должны пройти следующие плановые выборы, истечет срок его полномочий. Главный советник турецкого президента по правовым вопросам Мехмет Учум сообщал, что Эрдоган может баллотироваться на новый срок при принятии парламентом решения о досрочных выборах в последнем квартале 2027 года.