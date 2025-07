WP: Трамп одобрил некоторые запросы Украины по поставкам вооружений

Газета не уточнила, поставки какого именно вооружения одобрил президент США

ВАШИНГТОН, 10 июля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп уже одобрил некоторые запросы Украины об оказании военной помощи на основе подробного списка, который предоставил Владимир Зеленский на саммите НАТО в Гааге в июне. Об этом сообщила газета The Washington Post (WP) со ссылкой на источники в Белом доме.

По их словам, украинская сторона просила "об очень конкретных вещах, и президент [США] одобрил некоторые из них". Газета не уточняет, поставки какого именно вооружения были одобрены.

Согласно данным источников, проверка Пентагоном поставок оружия на Украину началась в июне после подписания главой Минобороны США Питом Хегсетом меморандума по итогам консультаций с представителями Белого дома и оборонного ведомства. При этом в самом меморандуме не содержался призыв о приостановке поставок боеприпасов, но говорилось о новом механизме их тщательной проверки. Как заявил WP высокопоставленный чиновник Белого дома, военная помощь Украине официально не приостанавливалась. Представители Пентагона тем временем сообщили газете, что, вероятно, "военные руководители в цепочке командования" могли отложить поставки некоторых видов боеприпасов до выяснения намерений представителей американской администрации по этому вопросу.

The Washington Post также отмечает, что объемы военной помощи Украине сокращаются в последние месяцы в связи с отправкой последних траншей, одобренных еще при экс-президенте США Джо Байдене, и значительная ее часть может закончиться к концу лета 2025 года.

2 июля газета The New York Times сообщила, что США приостановят поставку Украине ракет для Patriot, высокоточных боеприпасов GMLRS, управляемых ракет Hellfire, переносных ракетных комплексов Stinger и ряда других вооружений. 3 июля Трамп заявил, что Вашингтон продолжает оказывать военную помощь Киеву, подчеркнув при этом, что США сами нуждаются в вооружениях. Агентство Associated Press со ссылкой на источники утверждало, что решение Пентагона о приостановке военной помощи застало президента Трампа врасплох.