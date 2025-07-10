Китай отреагировал на задержание своих граждан в Киеве

Двух жителей КНР обвиняют в попытке незаконного вывоза ракетных технологий

ПЕКИН, 10 июля. /ТАСС/. Китай изучает ситуацию с задержанием своих граждан на Украине, будет защищать их законные права и интересы. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД КНР Мао Нин, комментируя задержание в Киеве двух граждан Китая по обвинению в попытке незаконного вывоза ракетных технологий.

"Китай в настоящий момент проводит проверку и изучает ситуацию. Если дело касается граждан Китая, Пекин будет защищать законные права и интересы своих граждан в соответствии с законом", - отметила дипломат.