В Приднестровье заявили об активизации вербовочных мероприятий со стороны Молдавии

Как отметили в министерстве государственной безопасности непризнанной республики, главная цель властей Кишинева - получение информации в ущерб безопасности Тирасполя

КИШИНЕВ, 10 июля. /ТАСС/. Министерство государственной безопасности Приднестровья сообщило об активизации вербовочных мероприятий со стороны Молдавии на территории непризнанной республики.

"С 2024 года наблюдается стремительный рост проведения вербовочных мероприятий сотрудниками Службы информации и безопасности Республики Молдова в отношении граждан ПМР (Приднестровской Молдавской Республики - прим. ТАСС), подающих документы на вступление в гражданство Молдовы. Цель - получение информации в ущерб безопасности Приднестровья", - говорится в сообщении пресс-службы министерства.