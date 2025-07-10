Гунба и Кириенко обсудили ключевые аспекты абхазо-российского взаимодействия

Программа визита первого замруководителя администрации президента также предусматривает посещение социальных, инфраструктурных и культурных объектов, реализуемых при поддержке России

СУХУМ, 10 июля. /ТАСС, Президент Абхазии Бадра Гунба и прибывший с рабочим визитом в республику первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко обсудили ключевые направления двустороннего взаимодействия. Об этом сообщила пресс-служба президента Абхазии.

"Президент Абхазии встретился с первым заместителем руководителя Администрации президента России. Сергей Кириенко прибыл в Абхазию с рабочим визитом. Стороны обсудили ключевые направления абхазо-российского взаимодействия, включая энергетику, налогообложение, образование и гуманитарные инициативы", - говорится в сообщении.

Отмечается, что программа визита Кириенко также предусматривает посещение социальных, инфраструктурных и культурных объектов, реализуемых при поддержке России.