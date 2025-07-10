Посла Украины вызвали в МИД Венгрии из-за убийства венгра при отправке в ВСУ

Заместитель главы венгерского дипведомства Левенте Мадьяр назвал действия украинских силовиков возмутительными и неприемлемыми

БУДАПЕШТ, 10 июля. /ТАСС/. Посол Украины в Будапеште вызван в МИД Венгрии в связи с убийством в Закарпатье венгерского гражданина, насильно отправленного в ВСУ для участия в боевых действиях. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Левенте Мадьяр.

"Мы вызвали посла Украины в Будапеште после того, как украинские офицеры на призывном пункте в Закарпатье избили венгра во время принудительного призыва на военную службу. Позже он скончался от полученных травм", - процитировало Левенте агентство MTI. Заместитель главы МИД назвал действия украинских силовиков "возмутительными и неприемлемыми".

"Как сообщается, украинские вербовщики избили мужчину железными прутьями после того, как схватили его, затолкали в фургон и доставили на призывной пункт. Членам его семьи говорили, что с ним все в порядке, но задержанный мужчина в конце концов скончался от полученных травм. Венгр был убит на Украине, потому что не хотел участвовать в войне. Мы глубоко сочувствуем семье, мы на ее стороне", - заявил венгерский дипломат.

Как сообщили родственники погибшего, Йожеф Шебештьен, проживавший в Берегово (Закарпатская область) и имевший двойное гражданство, погиб в результате избиения сотрудниками украинского военкомата, которые пытались силой отправить его на фронт и заставить воевать на стороне ВСУ. 9 июля он был похоронен на кладбище в своем родном городе. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выразил соболезнования родным и близким погибшего.