Тренд: Алиев и Пашинян обсудили Зангезурский коридор

Также стороны обсудили парафирование мирного соглашения

БАКУ, 10 июля. /ТАСС/. Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян на встрече в Абу-Даби (ОАЭ) обсудили вопросы делимитации границ, открытия и развития Зангезурского коридора и парафирования мирного соглашения. Об этом сообщило азербайджанское информационное агентство Тренд.

По его данным, "достигнута общая договоренность о продолжении переговоров как в формате различных рабочих групп, так и на более высоком уровне".

Встреча лидеров Азербайджана и Армении продолжалась около пяти часов с небольшим перерывом. Они проходили как в формате консультаций с участием делегаций обеих стран, в которые входили вице-премьеры, главы МИД и другие должностные лица, так и тет-а-тет.