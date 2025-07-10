Пашинян и Алиев приняли совместное заявление по итогам двусторонних переговоров

Премьер Армении и президент Азербайджана отметили, что "двусторонние контакты представляют собой наиболее эффективный формат для обсуждения всех вопросов"

ЕРЕВАН, 10 июля. /ТАСС/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев во время переговоров в Абу-Даби (ОАЭ) дали указания государственным комиссиям продолжать работы по делимитации границ. Об этом сообщила пресс-служба армянского МИД.

"Лидеры, отметив прогресс в процессе делимитации границы, поручили соответствующим государственным комиссиям продолжить практическую работу в этом направлении", - говорится в заявлении.

Как указывается в тексте, Пашинян и Алиев отметили, что "двусторонние переговоры представляют собой наиболее эффективный формат для обсуждения всех вопросов, касающихся процесса нормализации, и на этой основе было решено продолжать такой диалог, ориентированный на результат".

Пашинян и Алиев также договорились продолжить двусторонние переговоры и меры по укреплению доверия между двумя странами.

3 марта МИД Армении сообщил, что Ереван и Баку согласовали текст мирного соглашения и завершили переговорный процесс. В Ереване пояснили, что ждут от Баку предложений по месту и дате подписания документа. Основные оппозиционные политические силы Армении назвали данное соглашение "капитуляцией режима Пашиняна". Армения и Азербайджан пока не опубликовали согласованную версию документа.