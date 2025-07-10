В ООН сообщили о возвращении домой более 4 млн украинцев

В том числе более 1 млн приехали из-за рубежа, указали в Международной организации по миграции

ЖЕНЕВА, 10 июля. /ТАСС/. Более 4 млн украинцев вернулись в места своего проживания, более миллиона из них прибыли из-за границы. Об этом говорится в сообщении Международной организации по миграции (МОМ).

"Миллионы людей начали возвращаться [на Украину]. По данным МОМ, более 4 млн человек вернулись в свои общины, в том числе более 1 млн - из-за рубежа", - отмечается в тексте. По словам генерального директора МОМ Эми Поуп, ее агентство хочет поддержать внутренне перемещенных лиц и украинцев, проживающих за рубежом, чтобы они имели возможность вернуться в свои дома. По данным МОМ, почти 4 млн украинцев остаются внутренне перемещенными лицами, а еще 5 млн украинских беженцев продолжают проживать в странах Европы.