Bloomberg: ЕС и Израиль расширят программу гуманитарной помощи Газе

Ожидается, что, помимо возобновления гуманитарных коридоров через Египет и Иорданию, будут открыты дополнительные пункты пропуска на севере и юге анклава

НЬЮ-ЙОРК, 10 июля. /ТАСС/. Европейский союз и Израиль достигли соглашения о расширении программы гуманитарной помощи сектору Газа. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

По его информации, в ближайшие дни ожидается существенное увеличение объемов ежедневных поставок гуманитарных грузов. Как отмечается, соглашение, которое было достигнуто при посредничестве главы евродипломатии Каи Каллас, предусматривает также открытие нескольких маршрутов для доставки помощи.

Ожидается, что, помимо возобновления гуманитарных коридоров через Египет и Иорданию, будут открыты дополнительные пункты пропуска на севере и юге сектора Газа. Согласно сведениям источника агентства, пекарням и общественным кухням будет разрешено распространять продовольственные товары, а поставки топлива для гуманитарных объектов должны возобновиться в ближайшее время.

6 июля ХАМАС и Израиль при посредничестве Египта, Катара и США возобновили переговорный процесс в Дохе, который направлен на достижение соглашения о прекращении огня в секторе Газа и освобождение удерживаемых в анклаве израильских заложников. Как сообщили в понедельник источники телеканала Al Arabiya, консультации проходят в позитивной атмосфере, но прорывов пока нет. По информации агентства Reuters, отказ Израиля обеспечить беспрепятственную и безопасную доставку гуманитарной помощи в Газу является основным проблемным вопросом на переговорах.

18 мая израильская армия объявила о начале боевых действий в северных и южных районах сектора Газа в рамках широкомасштабной наземной операции "Колесницы Гидеона". Ее целью заявлены окончательный разгром движения ХАМАС и освобождение всех удерживаемых в анклаве израильских заложников. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявлял о планах взять под контроль всю территорию сектора.