Мерц призвал Трампа "оставаться" с европейцами в вопросе Украины

Как отметил канцлер ФРГ, Берлин не остановится в помощи Киеву

БЕРЛИН, 10 июля. /ТАСС/. Канцлер Германии Фридрих Мерц призвал президента США Дональда Трампа "оставаться" с европейцами в вопросе урегулирования конфликта на Украине.

"У меня есть два послания. Одно адресовано Москве и [президенту РФ Владимиру] Путину. Послание довольно простое: "мы не сдадимся", - заявил Мерц, выступая на конференции по вопросам восстановления Украины в Риме. Второе послание, по его словам, адресовано Вашингтону и Трампу. "Оставайтесь с нами и оставайтесь с европейцами. Мы на одной волне и стремимся к стабильному политическому порядку в этом мире, - сказал канцлер ФРГ. - Оставайтесь с нами по эту сторону и на этой странице нашей общей истории".

В то же время Мерц заявил, что Германия продолжит поддерживать стабилизацию и реконструкцию энергетической системы Украины.

2 июля газета The New York Times сообщила, что США приостановят поставку Киеву ракет для Patriot, высокоточных боеприпасов GMLRS, управляемых ракет Hellfire, переносных ракетных комплексов Stinger и ряда других вооружений. Президент США Дональд Трамп заявил 3 июля, что Вашингтон продолжает оказывать военную помощь Киеву. При этом он подчеркнул, что США сами нуждаются в вооружениях. 7 июля Трамп сообщил, что Вашингтон направит Киеву "еще некоторое количество оружия". По его словам, речь идет "преимущественно об оборонительном" вооружении.