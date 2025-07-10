В Иране число погибших от ударов Израиля журналистов увеличилось до 12

Большая часть жертв связана с атаками на здания иранской гостелерадиокомпании и медиахолдинга "Байан" в Тегеране

ДУБАЙ, 10 июля. /ТАСС/. По меньшей мере 12 сотрудников средств массовой информации Ирана погибли в результате израильских ударов по территории исламской республики. Об этом сообщила иранская организация по делам СМИ "Басидж".

"После опознания еще двух тел работников СМИ, погибших в результате военного нападения сионистского режима (имеется в виду Израиль - прим. ТАСС), общее число погибших журналистов выросло до 12. Наша организация призывает международные инстанции привлечь убийц к ответственности", - приводит агентство IRNA текст заявления.

Ранее власти Ирана сообщали о девяти погибших и 10 раненых работниках СМИ. Большая часть жертв связана с ударами Израиля по зданиям иранской гостелерадиокомпании и медиахолдинга "Байан" в Тегеране.

Израиль начал военную операцию против Ирана в ночь на 13 июня. Менее чем через сутки исламская республика осуществила ответную атаку. США вступили в конфликт спустя девять дней после его эскалации, нанеся удары по иранским ядерным объектам в Фордо, Натанзе и Исфахане. Вечером 23 июня Иран атаковал крупнейшую на Ближнем Востоке американскую авиабазу Аль-Удейд в Катаре. После этого президент США Дональд Трамп объявил, что Израиль и Иран согласились на перемирие. Режим прекращения огня вступил в силу 24 июня. По официальным данным, общее число жертв с иранской стороны составило 1 060.