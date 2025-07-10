Рубио назвал разговор с Лавровым честным и важным

Как отметил госсекретарь США, вместе с главой МИД РФ они обменялись некоторыми идеями и комментариями, которые он отправит обратно в Вашингтон

КУАЛА-ЛУМПУР, 10 июля. /ТАСС/. Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что состоявшийся сегодня разговор с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в Куала-Лумпуре был честным и важным.

"Мы остаемся вовлеченными в процесс, мы обменялись некоторыми идеями и комментариями, которые я отправлю обратно в Вашингтон. <...> Это честный разговор, важный, он состоялся. Мы затронули и другие темы, не связанные с Украиной, но это была тема номер один, которую мы обсудили", - сказал Рубио, отвечая на вопросы журналистов на полях встречи глав внешнеполитических ведомств по линии Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).

Как подчеркнул госсекретарь, стратегия США на данном этапе состоит в том, чтобы продолжать свое участие в достижении мирного урегулирования и предлагать новые решения для окончания конфликта на Украине, поддерживая контакт со всеми сторонами. "Мы будем включаться в любое время, когда будет появляться возможность, как мы это сделали и сегодня", - добавил Рубио.

Встреча Лаврова с Рубио состоялась сегодня в Куала-Лумпуре. В прошлый раз они встречались в Эр-Рияде 19 февраля на переговорах делегаций РФ и США. 7 июля руководитель пресс-службы Госдепартамента США Тэмми Брюс сообщила, что Рубио направляется в Куала-Лумпур 8-12 июля на встречу по линии АСЕАН, а также для участия в двусторонних переговорах. Лавров находится с визитом в Куала-Лумпуре с 10 по 11 июля.