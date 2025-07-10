Рубио: Трамп разочарован "отсутствием гибкости" со стороны РФ в вопросе Украины

Тем не менее США намерены продолжать диалог для достижения урегулирования, указал американский госсекретарь

КУАЛА-ЛУМПУР, 10 июля. /ТАСС/. Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что президент страны Дональд Трамп разочарован отсутствием гибкости со стороны России в вопросе окончания украинского конфликта. Тем не менее США намерены продолжать диалог для достижения урегулирования.

"Президент [Трамп] был предельно ясен: он разочарован и расстроен тем, что с российской стороны нет больше гибкости в вопросе окончания этого конфликта. Мы надеемся, что это изменится. Мы останемся вовлеченными в процесс и будем искать возможности для изменения положения", - сказал Рубио, отвечая на вопросы журналистов на площадке встречи глав внешнеполитических ведомств по линии Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) после состоявшегося на ее полях разговора с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.

Он также добавил, что президент США недоволен отсутствием прогресса в переговорном процессе между Россией и Украиной, в котором не наблюдается "шага вперед". При этом он подчеркнул, что США потратили "много времени и энергии на этот вопрос". Рубио отметил, что направит отчет по итогам обмена мнениями с Лавровым в Вашингтон не позднее сегодняшнего вечера. Госсекретарь считает, что на основе идей и комментариев, выраженных во время разговора с обеих сторон, возможно, удастся прийти к чему-то более конкретному.

Встреча Лаврова с Рубио состоялась сегодня в Куала-Лумпуре. В прошлый раз они встречались в Эр-Рияде 19 февраля на переговорах делегаций РФ и США. 7 июля руководитель пресс-службы Госдепартамента США Тэмми Брюс сообщила, что Рубио направляется в Куала-Лумпур 8-12 июля на встречу по линии АСЕАН, а также для участия в двусторонних переговорах. Лавров находится с визитом в Куала-Лумпуре с 10 по 11 июля.