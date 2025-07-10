Венгрия потребовала от Украины объяснений в связи с убийством венгра при отправке в ВСУ

Как сообщили родственники погибшего, 45-летний Йожеф Шебештьен, проживавший в Берегово и имевший двойное гражданство, погиб при избиении сотрудниками украинского военкомата

БУДАПЕШТ, 10 июля. /ТАСС/. Правительство Венгрии потребовало от властей Украины объяснений в связи с убийством в Закарпатье венгерского гражданина, насильно отправленного в ВСУ для участия в боевых действиях. Об этом сообщил госсекретарь Министерства иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Старай после беседы с украинским послом в Будапеште Федором Шандором, вызванным в венгерский МИД.

"Такое не должно происходить в Европе. Официальные лица страны, которая хочет вступить в Европейский союз, не могут забивать людей до смерти железными прутьями только потому, что они не хотят воевать", - заявил дипломат. Он отметил, что венгерское правительство потребовало от Киева объяснений в связи с действиями украинских силовиков.

"Где гарантия того, что подобное не повторится в будущем? Какое расследование намерены провести украинские власти, чтобы выяснить обстоятельства произошедшего и установить факты? Как будет возмещен ущерб семье погибшего?" - процитировало госсекретаря МИД агентство MTI. По его словам, посол Украины в Будапеште пообещал позже дать ответы на эти вопросы.

Как сообщили родственники погибшего, 45-летний Йожеф Шебештьен, проживавший в Берегово (Закарпатская область) и имевший двойное гражданство, погиб в результате избиения сотрудниками украинского военкомата, которые пытались силой отправить его на фронт и заставить воевать на стороне ВСУ. 9 июля он был похоронен на кладбище в своем родном городе. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выразил соболезнования родным и близким погибшего.