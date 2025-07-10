Фон дер Ляйен возложила ответственность за голосование в ЕП против нее на "внешние силы"

В то же время глава ЕК поблагодарила за поддержку евродепутатов

БРЮССЕЛЬ, 10 июля. /ТАСС/. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен возложила на некие "внешние силы" ответственность за голосование в Европарламенте по вотуму недоверия ей, за который выступили свыше 30% евродепутатов. Об этом она написала в X.

"Когда внешние силы хотят дестабилизировать и разделить нас, наш долг отвечать в соответствии с нашими ценностями. Спасибо за поддержку и слава Европе", - написала фон дер Ляйен.

Она также отметила, что Евросоюз сегодня нуждается в "силе, видении и способности действовать", явно намекая на себя.

Ранее дипломатический источник ТАСС в Брюсселе заявил, что итоги голосования по вотуму недоверия, за который выступили более 30% от голосовавших депутатов "вызвали шок в Брюсселе". По его словам, даже сторонники вотума надеялись собрать поддержку максимум в 15-20%. "Уровень недовольства работой Еврокомиссии оказался гораздо выше прогнозов", - сказал он.

Дипломат также высказал мнение, что это голосование "не окажет влияния на политический курс Еврокомиссии". По его мнению, теперь от ЕК "следует ожидать мощной медийной кампании по контролю ущерба, в которой, с высокой вероятностью, недовольство работой Еврокомиссии будет приписано внешним силам".

Европарламент на пленарной сессии в Страсбурге отклонил резолюцию о недоверии фон дер Ляйен. Поводом для голосования в первую очередь послужили выдвинутые против нее обвинения в коррупции при закупке вакцин от COVID-19. За отклонение резолюции проголосовали 360 депутатов из 553, тогда как 175 парламентариев поддержали вотум недоверия. Еще 18 членов ЕП воздержались.