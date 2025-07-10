США надеются убедить союзников передать часть комплексов Patriot Украине

Есть несколько стран, у которых они имеются, указал американский госсекретарь Марко Рубио

КУАЛА-ЛУМПУР, 10 июля. /ТАСС/. Вашингтонская администрация рассчитывает убедить некоторых союзников США по НАТО передать часть имеющихся у них зенитных ракетных комплексов Patriot Украине. Об этом заявил американский госсекретарь Марко Рубио.

"Надеюсь, мы сможем убедить некоторых наших партнеров по НАТО предоставить эти батареи Patriot Украине. Поскольку есть ряд стран, у которых они имеются. Но никто не хочет отдавать те, что имеются. Так что, возможно, это изменится", - сказал руководитель внешнеполитического ведомства на пресс-конференции в Куала-Лумпуре, где он находится с визитом. "Мы активно обсуждаем со странами то, чтобы они это сделали", - добавил он. Рубио отметил, что такие комплексы есть, к примеру, у Германии и Испании, а также у других государств.