Рубио заявил, что обсудил с Лавровым новый подход к урегулированию на Украине

Госсекретарь США намерен рассказать об этом американскому президенту Дональду Трампу сразу после пресс-конференции

КУАЛА-ЛУМПУР, 10 июля. /ТАСС/. Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что обсуждал с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым новый подход к урегулированию на Украине и намерен рассказать об этом главе Белого дома Дональду Трампу.

Руководитель американского внешнеполитического ведомства ответил утвердительно на вопрос о том, изложил ли ему глава МИД РФ на состоявшейся в Куала-Лумпуре встрече новые идеи относительно урегулирования. "Я думаю, это новый и отличающийся [от других] подход, - сказал он. - Опять же, я бы не стал характеризовать это как нечто, гарантирующее мир. Мы расскажем об этой идее президенту [США] сегодня". Рубио отметил, что планирует сделает это сразу после пресс-конференции.