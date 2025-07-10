МО Белоруссии: Запад заблаговременно готовится к войне с республикой

Вместе с тем начальник Генерального штаба ВС - первый замминистра обороны республики Павел Муравейко отметил, что сейчас нет открытых заявлений о готовности напасть на страну

МИНСК, 10 июля. /ТАСС/. Заявления о готовности напасть на Белоруссию сегодня больше не звучат, но Запад проводит мероприятия по заблаговременной подготовке к войне. Об этом сообщил начальник Генерального штаба вооруженных сил - первый заместитель министра обороны республики Павел Муравейко.

"Есть ли желающие напасть на Республику Беларусь - сегодня откровенно и открыто такие заявления не звучат. Но все различные мероприятия, которые происходят, свидетельствуют о том, что коллективный Запад проводит сегодня комплекс мероприятий по заблаговременной подготовке к войне", - сказал он в интервью изданию "СБ. Беларусь сегодня".

Ни Россия, ни Белоруссия не намерены нападать на Прибалтику, угроза со стороны Москвы и Минска надуманна, заявил он.

"Ни Республика Беларусь, ни Российская Федерация не собираются туда (на Прибалтику - прим. ТАСС) нападать, - сказал Муравейко. - Это надуманно для того, чтобы пригласить на свою территорию какие-то силы и средства и обеспечить мнимую защиту и безопасность".

Муравейко выразил мнение, что прибалты приглашают военных НАТО для защиты от собственного населения. "Которое в процессе такой политики нищает, уезжает вглубь Европы, но рано или поздно люди спросят у своего правительства: где социальные гарантии, соцстандарты, ради которых мы стремились в единый Евросоюз? Ну вот поэтому, наверное, надо иметь что-то для защиты такого правительства", - пояснил он.