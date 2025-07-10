10 июля, 15:12,
обновлено 10 июля, 15:38
Военная операция на Украине

Рубио: США не принимали политического решения не поставлять оружие Украине

Высшее политическое руководство страны было осведомлено о таком пересмотре, вопреки публикациям печати на этот счет, отметил госсекретарь Соединенных Штатов

КУАЛА-ЛУМПУР, 10 июля. /ТАСС/. Соединенные Штаты не принимали политического решения прекратить поставки оружия и военной техники Украине. Это подтвердил госсекретарь США - временно исполняющий обязанности помощника американского президента по национальной безопасности Марко Рубио.

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"Это был обзор. Пентагон постоянно изучает состояние арсеналов, особенно после боевых действий, таких, как те, что были с нашим участием на Ближнем Востоке. То есть не было политического решения не передавать вооружения Украине. Это был обзор, в ходе которого определенные боеприпасы были временно поставлены на паузу. Ради этого обзора", - сказал Рубио, комментируя вопрос об американских военных поставках Украине на пресс-конференции в Куала-Лумпуре, где он находится с визитом.

При этом глава американской дипломатии утверждал, что высшее политическое руководство США было осведомлено о таком пересмотре, вопреки публикациям печати на этот счет. "И сообщения, что не было осведомленности об этом, не соответствуют действительности", - заверил Рубио.  

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