10 июля, 15:16
Военная операция на Украине

Reuters: Великобритания подтвердила поставки Украине более 5 тыс. ракет для ПЗРК

По данным агентства, соответствующий договор будет подписан 10 июля заместителем премьер-министра Соединенного Королевства Анджелой Рэйнер

ЛОНДОН, 10 июля. /ТАСС/. Власти Великобритании подтвердили, что поставят Украине более 5 тыс. ракет производства военно-промышленной группы Thales для укрепления противовоздушной обороны страны. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на британское правительство.

Читайте такжеВоенная операция на Украине. Онлайн

Отмечается, что соответствующий договор будет подписан 10 июля заместителем премьер-министра Соединенного Королевства Анджелой Рэйнер в Риме, где проходит конференция по восстановлению Украины.

Впервые о достижении такой договоренности было объявлено 2 марта. Тогда глава британского правительства Кир Стармер сообщил на пресс-конференции в Лондоне по итогам встречи европейских лидеров по Украине, что Киев получит от Великобритании кредит на 1,6 млрд фунтов (около $2,2 млрд) на военные закупки, включая ракеты для систем ПВО, которые будут произведены в Белфасте.

Дочерняя фирма французской группы Thales - Thales UK - производит на предприятии в североирландском Белфасте многоцелевые ракеты Martlet и переносные зенитные ракетные комплексы Starstreak, которые власти Великобритании также поставляют на Украину. Компания позиционирует ракеты как боеприпас самого широкого спектра применения: их можно запускать как с помощью Starstreak, так и с вертолетов. 

Теги:
УкраинаВеликобританияВоенная операция на Украине