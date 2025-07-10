ФРГ готова закупить дополнительные системы Patriot у США для Украины

Министры иностранных дел Йоханн Вадефуль и обороны Борис Писториус также тесно координируют свои действия с партнерами для мобилизации дополнительной помощи, указал канцлер Германии Фридрих Мерц

БЕРЛИН, 10 июля. /ТАСС/. Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что ФРГ готова закупить дополнительные системы противовоздушной обороны Patriot у США, чтобы передать их Украине.

"Мы готовы закупить дополнительные системы Patriot у США, чтобы предоставить их Украине. Два министра, министр иностранных дел [ФРГ Йоханн] Вадефуль и министр обороны [Борис] Писториус, также тесно координируют свои действия с нашими партнерами для мобилизации дополнительной помощи", - сказал Мерц, выступая в рамках конференции по вопросам восстановления Украины в Риме. При этом он отметил, что находится в тесном контакте с правительством США и президентом Дональдом Трампом по вопросу укрепления ПВО Украины. "Германия продолжает оказывать помощь Украине в этой сфере", - подчеркнул Мерц.

В то же время канцлер ФРГ сообщил, что в прошлый четверг обратился к президенту США Дональду Трампу с просьбой поставить системы Patriot. "Американцам они отчасти нужны самим, но у них их тоже много, и министры обороны, так сказать, продвигают соответствующую поставку", - сказал Мерц, уточнив, что окончательное решение еще не принято.

2 июля газета The New York Times сообщила, что США приостановят поставку Киеву ракет для Patriot, высокоточных боеприпасов GMLRS, управляемых ракет Hellfire, переносных ракетных комплексов Stinger и ряда других вооружений. Президент США Дональд Трамп заявил 3 июля, что Вашингтон продолжает оказывать военную помощь Киеву. При этом он подчеркнул, что США сами нуждаются в вооружениях. 7 июля Трамп сообщил, что Вашингтон направит Киеву "еще некоторое количество оружия". По его словам, речь идет "преимущественно об оборонительном" вооружении.