Гуцул приняла предложение возглавить избирательный список блока "Победа"

Как отметила глаза Гагаузии, ее обрадовала такая идея, потому что это доверие со стороны команды

КИШИНЕВ, 10 июля. /ТАСС/. Глава Гагаузской автономии Молдавии Евгения Гуцул приняла предложение от руководителя блока "Победа" Илана Шора возглавить избирательный список формирования на парламентских выборах 28 сентября. Об этом она заявила ТАСС в перерыве заседания суда.

"Меня обрадовало такое решение, потому что это доверие со стороны команды. Вы все прекрасно знаете, что я в политике не так давно, но за эти два года, наверное, столько пережила, что ни один политик в нашей стране за 30 лет не испытывал. Я постараюсь оправдать доверие нашей команды", - сказала Гуцул.

Она не исключила, что власти будут препятствовать участию блока в выборах. "Мы видим, какие нападки сейчас на оппозицию. Центральная избирательная комиссия работает в одном направлении - на Партию действия и солидарности. От этой партии все можно ждать", - сказала Гуцул. В ближайшее время блок планирует направить в ЦИК документы для регистрации в качестве участника выборов.

Гуцул находится под домашним арестом. Политик была задержана 25 марта в аэропорту Кишинева и арестована в рамках уголовного дела, которое касается финансирования ее избирательной кампании в 2023 году. Параллельно с этим с прошлого года идут судебные разбирательства по другому делу, в рамках которого Гуцул обвиняют в причастности к незаконному финансированию оппозиционной партии. Глава Гагаузии категорически отвергает все доводы стороны обвинения и называет дело политическим.

Отношения Гуцул с руководством Молдавии обострились в 2023 году после ее победы на выборах, так как политик заявляет о намерении укреплять дружественные отношения региона с Россией и критикует политику конфронтации с Москвой, которую проводит Кишинев. Власти республики пытались объявить выборы незаконными, однако солидарность с Гуцул выразил парламент Гагаузии, в регионе прошло несколько массовых акций в поддержку руководителя. Президент Молдавии Майя Санду отказалась подписывать указ об утверждении Гуцул членом правительства, хотя этого требует законодательство страны.