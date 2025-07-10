В Минске заявили о готовых осваивать и применять "Орешник"

Начальник Генерального штаба ВС - первый замминистра обороны Белоруссии Павел Муравейко также отметил готовность взаимодействовать с российской стороной в этом вопросе

МИНСК, 10 июля. /ТАСС/. Белорусские военнослужащие готовы осваивать ракетный комплекс "Орешник" и взаимодействовать с российской стороной в этом вопросе. Такую позицию изложил начальник Генерального штаба вооруженных сил - первый заместитель министра обороны Белоруссии Павел Муравейко.

"У нас есть люди, готовые его ("Орешник" - прим. ТАСС) осваивать, применять и взаимодействовать с российскими братьями по функционированию подразделений, имеющих такое оружие на территории нашей страны", - сказал он в интервью изданию "СБ. Беларусь сегодня".