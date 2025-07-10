Армения через суд потребовала конфисковать здание Ереванского цирка у Карапетяна

По данным сайта Hetq, вопрос о принятии дела к производству пока не решен

ЕРЕВАН, 10 июля. /ТАСС/. Комитет по управлению государственным имуществом Министерства территориального управления и инфраструктуры Армении подал в суд иск с требованием изъять в пользу государства здание Ереванского цирка, которое опосредованно находится в собственности арестованного ранее в стране российского бизнесмена Самвела Карапетяна. Информация об иске присутствует на сайте судебных исков Datalex.

Согласно иску, комитет по управлению госимуществом требует "расторгнуть договор отчуждения государственного имущества" и "признать недействительными госрегистрацию и запись о праве собственности на недвижимое имущество площадью 6 070 кв. м, хозяйственную постройку площадью 180,9 кв. м и занимаемый ими земельный участок площадью 0,57598 га по адресу: г. Ереван, ул. Агатангегоса". Речь идет о здании цирка, вспомогательных постройках и земельном участке под ними.

"Также выдвинуто требование об изъятии указанного недвижимого имущества путем конфискации в пользу Республики Армения в лице комитета по управлению государственным имуществом", - говорится в сообщении на сайте судебных исков.

Как сообщает сайт Hetq, иск был подан в Ереванский городской суд первой инстанции 7 июля 2025 года, однако вопрос о принятии дела к производству пока не решен.

Hetq также напоминает, что ООО "Ереванский цирк" было основано в марте 2006 года. По состоянию на 2019 год 76,5% компании принадлежит ЗАО "Ташир Капитал". "Ташир Капитал" входит в группу компаний "Ташир", которой владеет российский бизнесмен Самвел Карапетян.

Договор об отчуждении из госсобственности здания Ереванского цирка предполагал его реконструкцию, которая должна была завершиться к концу 2014 года. Однако до сих пор цирк не сдан в эксплуатацию.

Самвел Карапетян был задержан сотрудниками Главного управления по борьбе с организованной преступностью МВД Армении 18 июня и по обвинению в публичных призывах к захвату власти арестован на два месяца. Бизнесмен вину не признает. После этого в отношении бизнеса Карапетяна начались проверки, закрыт ряд пиццерий ООО "Пицца Ташир" в Ереване и областях страны. Кроме того, власти Армении инициировали процесс по национализации ЗАО "Электрические сети Армении", принадлежащего Карапетяну.