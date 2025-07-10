Глава УВКПЧ призвал США немедленно снять санкции с докладчика ООН по Палестине

Фолькер Тюрк отметил, что члены организации должны "вести конструктивный и содержательный диалог, а не прибегать к карательным мерам"

ЖЕНЕВА, 10 июля. /ТАСС/. Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк призвал Вашингтон немедленно снять санкции, введенные в отношении специального докладчика ООН по вопросу о положении в области прав человека на оккупированных палестинских территориях Франчески Альбанезе.

"Я настоятельно призываю незамедлительно отменить санкции США в отношении специального докладчика Совета по правам человека ООН Франчески Альбанезе в ответ на работу, которую она проделала в рамках своего мандата по ситуации с правами человека на оккупированных палестинских территориях", - приводит его слова пресс-служба Управления верховного комиссара ООН по правам человека.

Тюрк подчеркнул, что спецдокладчики ООН по характеру своей службы занимаются "деликатными и зачастую вызывающими разногласия вопросами". По его мнению, даже в условиях значительных расхождений во мнениях государства - члены ООН должны "вести конструктивный и содержательный диалог, а не прибегать к карательным мерам".

9 июля США ввели санкции в отношении Альбанезе. Как говорится в письме госсекретаря США Марко Рубио, решение о применении этих рестрикций принято им самим. Рубио утверждает, что Альбанезе несет ответственность в том числе за распространение неприкрытого антисемитизма и поддержку терроризма.