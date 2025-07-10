The National: Ливан получил гарантии вывода войск Израиля

По данным газеты, в обмен на это движение "Хезболлах" должно сложить оружие

ДУБАЙ, 10 июля. /ТАСС/. Ливан получил гарантии вывода израильских войск и соблюдения перемирия со стороны еврейского государства в обмен на разоружение движения "Хезболлах". Об этом сообщила эмиратская газета The National со ссылкой на ливанские источники.

По их информации, Ливан готов выполнить главное требование США - сосредоточить всю полноту военной силы в руках правительства, однако согласен приступить к реализации договоренностей только в случае успешного соблюдения западных гарантий. "Наш главный приоритет - установление перемирия и вывод израильской армии - превыше всего остального", - сказал источник изданию.

Согласно сведениям The National, гарантами вывода ВС Израиля с ливанской территории и установления мира выступили США и Франция. В свою очередь "Хезболлах" также выразило готовность сложить оружие.

Комментируя недавний визит спецпредставителя США на Ближнем Востоке Тома Барака, источник подчеркнул, что встреча Барака с руководством страны прошла "намного лучше", чем ожидалось. Он отметил, что Ливан поддержал американское предложение, поскольку расценил его как "предоставление Израилю возможности положить конец конфликту".

Ранее в ходе своего визита в Бейрут 19 июня Барак предложил разработать график передачи отрядами "Хезболлах" своих вооружений ливанской армии. Он настаивал на том, чтобы этот процесс охватил все районы Ливана и был завершен к ноябрю нынешнего года. После завершения визита он заявил, что Соединенные Штаты получили ответ Бейрута на предложенную дорожную карту ливано-израильского урегулирования, который соответствует ожиданиям Вашингтона.