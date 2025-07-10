Рубио: решение о новых санкциях США в отношении РФ будет принимать Трамп

Госсекретарь страны отметил, что президенту США нужна гибкость в этом вопросе

КУАЛА-ЛУМПУР, 10 июля. /ТАСС/. Решение о введении Соединенными Штатами новых антироссийских санкций будет принимать лично американский лидер Дональд Трамп. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио.

"Как указывал президент, это один из вариантов, который ему доступен в том числе в рамках существующих полномочий, но в первую очередь, если Сенат и Палата представителей [Конгресса США] смогут принять соответствующий законопроект, - сказал он, отвечая на вопросы журналистов на площадке встречи глав внешнеполитических ведомств по линии Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) после состоявшегося на ее полях разговора с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. - Мы работаем с Конгрессом над тем, как должен выглядеть законопроект. Очевидно, что президенту нужна гибкость в вопросе - когда и как можно будет ввести санкции, так как это дает ему максимальный рычаг в любой беседе и переговорах. <...> Решение о том, наступил ли момент [для введения санкций] или нет, остается за президентом".