Axios: Трамп столкнулся с кризисом доверия среди сторонников из-за дела Эпштейна

По данным издания, бывшие влиятельные союзники лидера США обвинили администрацию президента в попытках сокрытия информации

НЬЮ-ЙОРК, 10 июля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп столкнулся с кризисом доверия со стороны его наиболее активных сторонников из движения MAGA (Make America Great Again, "Сделаем Америку снова великой") из-за дела Джеффри Эпштейна. Об этом пишет портал Axios.

Недовольство сторонников Трампа связано публикацией министерством юстиции совместного с Федеральным бюро расследований заключения, согласно которому ведомства не нашли свидетельств возможного шантажа влиятельных лиц со стороны Эпштейна, наличия якобы существующего списка его клиентов, а также каких-либо подтверждений версии о его убийстве.

"Актив движения MAGA был ошарашен заключением министерства юстиции <...>. Спустя несколько дней после первоначального шока настойчивые призывы Трампа оставить этот вопрос и двигаться дальше подогревает глубокое чувство предательства", - пишет портал.

В частности, портал указывает, что бывшие влиятельные союзники Трампа, периодически оказывающиеся в опале из-за разногласий с ним, журналист Такер Карлсон, бизнесмен Илон Маск и бывший главный политстратег Трампа (2017) Стив Бэннон, обвинили администрацию президента в попытках сокрытия информации. "Но даже самые лояльные пехотинцы MAGA с трудом могут объяснить, как высокопоставленные чиновники администрации Трампа могли закрыть дело Эпштейна после нескольких лет обещаний, что оно выведет на свет теневые глобальные элиты", - добавляет портал.

Журналисты цитируют неназванного сторонника MAGA в медиабизнесе, который сказал, что дело Эпштейна "взбудоражило актив [движения]". "Доверие потеряно. В основном к людям вокруг него (Трампа - прим. ТАСС), но и в некоторой степени к Трампу. Все, что связано с Эпштейном, взрывоопасно. Людям обещали публикацию документов по Эпштейну, и им врали снова и снова. Это так просто не пройдет", - сказал он.

В то же время портал подчеркивает, что пока нет признаков того, что ситуация с делом Эпштейна приведет к массовой потере Трампом сторонников среди активистов MAGA. Оно объясняет, что ключевой характеристикой этого движения остается лояльность президенту.