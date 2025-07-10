Келлог призвал разработать план Маршалла для Украины

Спецпосланник американского президента по Украине добавил, что план Маршалла "проложил путь к экономическому партнерству между США и европейскими странами", сейчас нужно выработать аналогичные меры помощи Киеву

РИМ, 10 июля. /ТАСС/. Спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог предложил применить аналог плана Маршалла для восстановления восточноевропейской страны после завершения конфликта.

"После Второй мировой войны США и нашим европейским союзникам пришлось превращать разрушенные войной регионы обратно в функционирующие национальные государства. Мы можем увидеть успех таких усилий, в первую очередь благодаря плану восстановления Европы, известному нам как план Маршалла. <...> Соединенные Штаты и европейцы смогут снова возглавить эти усилия по отношению к Украине", - сказал он во время выступления на конференции по вопросам восстановления Украины в Риме.

Келлог добавил, что план Маршалла "проложил путь к экономическому партнерству между США и европейскими странами", сейчас необходимо выработать аналогичные меры по помощи Украине.

Планом Маршалла называют программу помощи Европе после Второй мировой войны, выдвинутую в 1947 году американским государственным секретарем Джорджем Маршаллом.