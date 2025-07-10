На Украине надеются, что половину расходов на ВСУ возьмет на себя ЕС

В Киеве неоднократно признавали, что страна самостоятельно может обеспечивать только военные расходы

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Расходы на украинскую армию в мирное время составят €50 млрд в год, половину из которых должен покрыть Европейский союз. Об этом заявил украинский премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Военные расходы сейчас составляют $100-$120 млрд. В условиях мира и без учета производства оружия содержание украинской армии будет стоить €50 млрд в год. Рассчитываем, что половину этой суммы обеспечит ЕС", - написал он в Telegram-канале.

Ранее кабинет министров Украины одобрил изменения в бюджете страны на 2025 год на $9,8 млрд для закрытия дыры в финансировании сектора обороны. Шмыгаль отметил, что из этой суммы почти 311 млрд гривен ($7,4 млрд) предусмотрены на нужды Министерства обороны, еще более 100 млрд гривен ($2,39 млрд) предлагается направить на дополнительное финансирование Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности, Нацгвардии, Пограничной службы, Службы безопасности Украины и Главного управления разведки.

В Киеве неоднократно признавали, что Украина самостоятельно может обеспечивать только военные расходы. Все остальные статьи бюджета финансируются за счет зарубежной помощи. При этом большая часть средств выделяется Киеву в виде кредитов, а не грантов. Как отмечал бывший украинский премьер-министр (2010-2014) Николай Азаров, без западного кредитования Украина перестанет существовать как государство.