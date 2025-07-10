Начальник Генштаба Белоруссии считает Россию кладезем боевого опыта

Республика также активно взаимодействует с партнерами по Организации Договора о коллективной безопасности, отметил Павел Муравейко

МИНСК, 10 июля. /ТАСС/. Россия является для Белоруссии кладезем боевого опыта, который изучает Минск. Об этом заявил начальник Генерального штаба вооруженных сил - первый заместитель министра обороны республики Павел Муравейко.

"Мы изучаем многие вопросы в других странах. Самый большой упор мы делаем на нашего стратегического союзника и партнера - Российскую Федерацию. Страна, имеющая боевой опыт, осваивающая современные системы, - это кладезь для знаний и развития основных направлений военного строительства", - сказал он в интервью изданию "СБ. Беларусь сегодня".

По его словам, республика также активно взаимодействует с партнерами по Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), в частности с Казахстаном и Киргизией. Минск также изучает опыт Китая и Мьянмы в боевой подготовке.

"Есть чему поучиться фактически в каждой стране. Но есть чему поучиться и у нас. К нам приезжают и проводят с нами совместные учения Китай, все государства ОДКБ. Мы замахнулись сегодня на страны "дальней дуги" для того, чтобы провести совместные мероприятия оперативной и боевой подготовки. Я уверен, что они пройдут на очень высоком уровне и оставят у наших партнеров только благоприятное впечатление", - заключил Муравейко.