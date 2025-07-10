"Страна": убитый в Киеве полковник СБУ занимался операциями против России

По данным издания, Иван Воронич активно участвовал в таких действиях с 2014 года

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Полковник Службы безопасности Украины (СБУ) Иван Воронич, застреленный в Киеве, занимался направлением, связанным с операциями против РФ. Об этом сообщило украинское издание "Страна" со ссылкой на экс-командира одной из частей сил спецопераций Романа Червинского.

По его словам, Воронич активно участвовал в действиях против России с 2014 года и "стоял у истоков одного из направлений в СБУ, которое сейчас создает много проблем" для РФ.

Утром 10 июля сообщалось, что в Голосеевском районе Киева пятью выстрелами в упор был застрелен мужчина. Позднее было опубликовано видео с моментом убийства. СБУ подтвердила гибель своего сотрудника. Ведутся поиски стрелявшего.