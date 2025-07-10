Из Харьковской области эвакуируют жителей 325 населенных пунктов

При этом глава Харьковской ОВА Олег Синегубов уточнил, что обязательный вывоз граждан продолжается в Шевченковской общине Купянского района

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Харьковская областная военная администрация (ОВА) проводит эвакуацию жителей из 325 населенных пунктов региона. Об этом сообщил в эфире украинского телемарафона глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

"325 у нас населенных пунктов в статусе эвакуации", - сказал он.

При этом Синегубов уточнил, что обязательная эвакуация продолжается в Шевченковской общине Купянского района области. По словам Синегубова, купянское направление остается самым сложным для региона, где необходимо "наращивать темпы" эвакуации населения. Если темпы окажутся неудовлетворительными, то властям области придется вывозить людей принудительно, добавил глава Харьковской ОВА.