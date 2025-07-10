Голосование 10 июля стало "предупредительным выстрелом" для Урсулы фон дер Ляйен, отметил депутат

БЕРЛИН, 10 июля. /ТАСС/. Патриотические фракции Европарламента продолжат совместную работу, чтобы председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен перестала возглавлять ЕК. Об этом корреспонденту ТАСС рассказал депутат ЕП Фолькер Шнурбуш.

"Голосование 10 июля стало предупредительным выстрелом для госпожи фон дер Ляйен. После нескольких месяцев отсутствия на пленарном заседании она нарушила правила, когда в понедельник превысила свое время выступления на девять минут. То, что представителю из Румынии никогда бы не разрешили", - отметил Шнурбуш. Одно это, по его словам, уже показывает отчужденность этого политического комиссара.

"Сегодняшнее голосование было бы гораздо более четким, если бы ярые критики из числа крайне левых осмелились высказать свое мнение. Но они струсили и тем самым показали свое лицемерие", - подчеркнул политик. "Патриотические фракции продолжат совместную работу, чтобы положить конец правлению госпожи фон дер Ляйен", - резюмировал Шнурбуш.

Ранее Европарламент на пленарной сессии в Страсбурге отклонил резолюцию о недоверии фон дер Ляйен, которая официально была выдвинута в связи с обвинениями в коррупции при закупке вакцин от COVID-19. За отклонение резолюции проголосовали 360 депутатов из 553, тогда как 174 парламентария поддержали вотум недоверия. Еще 18 членов ЕП воздержались.