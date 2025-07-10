Сырский: ВСУ испытывают проблемы с качеством военной медицины

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины отметил необходимость значительного усиления звена младшего медицинского персонала

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский признал, что полевая медицина на фронте находится не в лучшем состоянии, а пункты оказания первой помощи военным испытывают нехватку персонала.

"Среди первоочередных требований - улучшить состояние полевой медицины, в частности медицинскую эвакуацию с передовой, - написал он в Telegram-канале, - На стабпунктах медиков не хватает. Звено младшего медицинского персонала, а именно боевых медиков, требует значительного усиления".

Сырский напомнил, что с мая на подготовку по специальности боевого медика направляются 2% выпускников базовой общевойсковой подготовки, однако, по его словам, этого количества все еще недостаточно, чтобы оказать медпомощь всем военным на фронте.

Кроме того, для эвакуации раненых с передовой Сырский предлагает использовать в том числе беспилотные средства, однако, в каком качестве они могут применяться, главком ВСУ не уточнил.