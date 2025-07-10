Глава МИД Литвы обвинил Словакию из-за ее вето на санкции против РФ в эгоизме

Кестутис Будрис считает необходимым оказывать давление на Братиславу

ВИЛЬНЮС, 10 июля. /ТАСС/. Министр иностранных дел Литвы Кестутис Будрис обвинил Словакию, которая не намерена поддержать подготовленный ЕС очередной пакет санкций против РФ, в эгоистической политике. Его позицию изложил в сообщении МИД балтийской республики.

"Так продолжаться не может, потому что тогда мы теряем представление о наших главных интересах. Прискорбно, что для некоторых стран главным интересом становится эгоизм", - приводятся слова главы внешнеполитического ведомства.

Он считает необходимым оказывать давление на Братиславу. "И в кулуарах, и в личных беседах мы должны откровенно заявить Словакии, что она поступает неприемлемо", - заявил Будрис.

Словакия на уровне послов стран ЕС заблокировала принятие сообществом 18-го пакета санкций против России. Словацкое правительство, согласно местным СМИ, намерено накладывать вето на новые антироссийские санкции ЕС до тех пор, пока не будет решен вопрос о компенсациях для республики и минимизации для нее негативных последствий предлагаемого Еврокомиссией запрета с 1 января 2028 года импорта газа из РФ.