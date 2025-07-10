Спецпосланник США Келлог прокомментировал заявление Мерца

Канцлер ФРГ 10 июля призвал американского президента Дональда Трампа "оставаться" с европейцами в вопросе урегулирования конфликта на Украине

РИМ, 10 июля. /ТАСС/. Спецпосланник США по Украине Кит Келлог ответил канцлеру ФРГ Фридриху Мерцу, который призвал президента США Дональда Трампа "оставаться" с европейцами в вопросе урегулирования конфликта на Украине. Это произошло на проходящей в Риме конференции по восстановлению Украины.

"Я здесь нахожусь весь день. И на комментарий германского канцлера Мерца могу сказать: мы здесь, мы присутствуем", - сказал Келлог. Ранее в своем выступлении Мерц сказал, что у него есть послание Вашингтону: "Оставайтесь с нами и оставайтесь с европейцами. Мы на одной волне и стремимся к стабильному политическому порядку в этом мире".

Как сообщают СМИ, Келлог провел в Риме встречу с Владимиром Зеленским. Кроме того, американская делегация во главе со спецпосланником впервые приняла участие во встрече "коалиции желающих", которую собрали премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эмманюэль Макрон. Оба они находятся на военной базе Нортвуд под Лондоном. Однако из Рима был организован видеомост, в котором приняли участие премьер-министр Италии Джорджа Мелони, Зеленский, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, а также Келлог и некоторые другие мировые лидеры.

"Все наши усилия по мирному урегулированию идут рука об руку с США. Западные действия совместны, и я очень рада, что спецпосланник Трампа генерал Келлог приехал на конференцию, а также впервые присоединился к этой встрече", - сказала в своем включении Мелони.

Так называемая коалиция желающих - франко-британская инициатива, которая родилась из предложения о направлении войск на Украину. Однако эта идея не только не получила широкой поддержки, но и привела к серьезным разногласиям внутри западного блока. При этом США заявили, что никогда не направят свои войска. Европейцы со своей стороны пришли к выводу, что без участия США никакая военная миссия невозможна.

2 июля газета The New York Times сообщила, что США приостановят поставку Киеву ракет для Patriot, высокоточных боеприпасов GMLRS, управляемых ракет Hellfire, переносных ракетных комплексов Stinger и ряда других вооружений. Президент США Дональд Трамп заявил 3 июля, что Вашингтон продолжает оказывать военную помощь Киеву. При этом он подчеркнул, что США сами нуждаются в вооружениях. 7 июля Трамп сообщил, что Вашингтон направит Киеву "еще некоторое количество оружия". По его словам, речь идет "преимущественно об оборонительном" вооружении.