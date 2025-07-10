Хуситы заявили, что продолжат атаковать суда в Красном море

Это будет происходить пока Израиль не прекратит операцию в Газе, указал лидер повстанцев Абдель Малек аль-Хуси

ДОХА, 10 июля. /ТАСС/. Хуситы из йеменского мятежного движения "Ансар Аллах" продолжат совершать атаки на суда, которые следуют в Израиль или управляются сотрудничающими с ним компаниям, пока не будет урегулирован конфликт в секторе Газа. Об этом заявил лидер повстанцев Абдель Малек аль-Хуси.

"Некоторые судоходные компании начали нарушать наш запрет и осуществлять перевозки в порт Умм-эр-Рашраш (арабское название города Эйлат - прим. ТАСС), ошибочно полагая, что блокаду можно проигнорировать. Операции, в результате которых были потоплены два судна, принадлежавших компаниям-нарушителям, подтверждают запрет на судоходство в направлении израильского противника до тех пор, пока он не прекратит агрессию в отношении сектора Газа и не снимет блокаду с анклава", - отметил лидер "Ансар Аллах", обращение которого транслировал подконтрольный мятежникам телеканал Al Masirah.

Аль-Хуси напомнил, что решение йеменских повстанцев о запрете на судоходство в интересах Израиля через воды Аденского залива, Красного и Аравийского морей не отменялось и продолжит действовать, пока израильские военные не прекратят операцию в Газе. "То, что произошло в Красном море, - это ясный урок: все судоходные компании, которые продолжат работать с израильским противником, столкнутся с жесткими мерами", - резюмировал лидер "Ансар Аллах".

За минувшие несколько дней хуситы атаковали и потопили два коммерческих судна вблизи побережья Йемена. 6 июля нападению подвергся сухогруз Magic Seas, оператором которого выступала греческая компания Stem Shipping. Его экипаж, состоявший из 22 человек, подобрало эмиратское судно Safeen Prism. На следующий день йеменские повстанцы совершили атаку на сухогруз Eternity C, которым управляла греческая компания Cosmoship Management. 9 июля агентство Reuters проинформировало, что судно в результате нападения хуситов затонуло. Всего на борту сухогруза находились 25 человек, команда состояла из 21 филиппинца и 1 гражданина России. По сведениям Reuters, при атаке погибли четыре человека. В четверг европейская морская миссия Aspides сообщила, что всего были спасены 10 человек. Ранее посольство США в Йемене заявило, что хуситы похитили некоторых выживших членов экипажа Eternity C.