Corriere della Sera: Келлог на ужине у украинского олигарха ни разу не упомянул РФ

Спецпосланник американского лидера Дональда Трампа говорил об Украине и в ее пользу, указала газета

РИМ, 10 июля. /ТАСС/. Спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог, находящийся в итальянской столице на конференции по восстановлению Украины, на ужине, устроенном украинским олигархом Виктором Пинчуком в фешенебельном римском отеле Hassler, не произнес ни разу "Россия" или имя ее президента - Владимира Путина. Как пишет газета Corriere della Sera, его выступление, посвященное "тяжелой ситуации" на Украине, продлилось 11 минут.

"Спецпосланник Трампа говорил об Украине и в ее пользу, но почти как о стране, на которую обрушился природный катаклизм", а не которая участвует в боевых действиях, пишет издание. В числе прочего генерал говорил о больших потерях, значительно превышающих потери США во Вьетнаме и Афганистане.

Газета также обратила внимание, что на мероприятии, предшествовавшем конференции, на котором присутствовали три еврокомиссара - по вопросам расширения ЕС Марта Кос, по экономике Валдис Домбровскис и обороне Андрюс Кубилюс, два вице-премьера Украины - Ольга Стефанишина и Юлия Свириденко, а также премьер-министр Эстонии, глава МИД Нидерландов и политики из Швеции, Финляндии и Польши, не было ни одного представителя правительства Италии. "Создавалось впечатление, что ужин проходит в гостинице в Берлине, Брюсселе или Киеве, но никак не в Риме", - отмечает издание.