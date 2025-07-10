В Париже откроется штаб-квартира "коалиции желающих" по Украине

Спустя год офис переместится в Лондон, говорится в коммюнике, распространенном канцелярией премьер-министра Великобритании Кира Стармера

ЛОНДОН, 10 июля. /ТАСС/. Штаб-квартира "коалиции желающих" по оказанию помощи Украине будет находиться в Париже, а спустя год переместится в Лондон. Об этом говорится в коммюнике, распространенном канцелярией премьер-министра Великобритании Кира Стармера.

Встреча коалиции прошла на базе Нортвуд недалеко от британской столицы. Стармер и президент Франции Эмманюэль Макрон приняли в ней участие лично, а премьер-министр Италии Джорджа Мелони, Владимир Зеленский и другие лидеры - по видеосвязи. Как заметили на Даунинг-стрит, впервые в работе коалиции поучаствовали представители США, в том числе спецпосланник США по Украине Кит Келлог, сенаторы Ричард Блюменталь (демократ, от штата Коннектикут) и Линдси Грэм (республиканец, от штата Южная Каролина, внесен в российский перечень террористов и экстремистов).

Ранее посол РФ в Соединенном Королевстве Андрей Келин в разговоре с корреспондентом ТАСС заявил, что проект Лондона и Парижа по созданию "коалиции желающих" превратился в "очередное сборище "друзей Украины".