Рубио: поставки Украине оружия из США продолжаются по согласованному графику

Подавляющие объемы военной помощи, оказываемой Соединенными Штатами, вообще никогда не ставились на паузу, указал американский госсекретарь

КУАЛА-ЛУМПУР, 10 июля. /ТАСС/. Поставки американских вооружений на Украину продолжаются в целом по согласованному между вашингтонской администрацией и Конгрессом США графику. Об этом заявил госсекретарь США, врио помощника американского президента по нацбезопасности Марко Рубио.

"В общем и целом, оказание помощи Украине продолжается по графику, утвержденному Конгрессом", - сказал он, комментируя недавнюю паузу в военных поставках Вашингтона Киеву на пресс-конференции по итогам двусторонней встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в Куала-Лумпуре. Переговоры глав внешнеполитических ведомств двух стран состоялись на полях совещаний по линии Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в Куала-Лумпуре.

"В конечном счете, я бы сказал, что подавляющие объемы военной помощи, оказываемой Соединенными Штатами Украине, вообще никогда не ставились на паузу, она выделяется по тем же графикам, которые были [ранее]", - подчеркнул Рубио.

По его словам, имел место "весьма ограниченный обзор [наличия у США] определенных типов боеприпасов". "Чтобы гарантировать, что у нас имеются достаточные запасы. При таких обзорах закономерно возникает короткая пауза [в поставках оружия за рубеж]", - пояснил госсекретарь.

2 июля газета The New York Times сообщила, что США приостановят поставку Украине ракет для систем Patriot, высокоточных боеприпасов GMLRS, управляемых ракет Hellfire, ПЗРК Stinger и ряда других вооружений. Тогда МИД Украины вызвал временного поверенного в делах США в Киеве Джона Гинкеля, а Владимир Зеленский отметил, что Европа не способна заменить американские поставки.

Президент США Дональд Трамп заявил 3 июля, что Вашингтон продолжает оказывать военную помощь Киеву. При этом он подчеркнул, что США сами нуждаются в вооружениях. 7 июля Трамп фактически объявил о возобновлении поставок оружия и военной техники Киеву.