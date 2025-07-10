В Венгрии заявили, что считают Россию партнером, а не противником, как Германия

Венгерско-германские отношения были подорваны при предыдущем правительстве ФРГ, но есть хорошие шансы на их восстановление, отметил заместитель министра иностранных дел и внешнеэкономических связей страны Левенте Мадьяр

БУДАПЕШТ, 10 июля. /ТАСС/. Венгрия в отличие от Германии рассматривает Россию не как потенциального противника, а как экономического партнера. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Левенте Мадьяр, находящийся с визитом в Берлине.

Он отметил, что венгерско-германские отношения были подорваны при предыдущем правительстве ФРГ, но есть хорошие шансы на их восстановление. "Если взглянуть на общую картину, то между нами есть только одно различие: немцы видят в России потенциального противника, а Венгрия видит в России не противника, а экономического партнера, с которым она хотела бы поддерживать отношения даже в условиях войны [на Украине]", - процитировало Мадьяра агентство MTI.

Замглавы МИД заверил, что стороны намерены работать над укреплением межгосударственных отношений, которые в последние годы были ослаблены "по идеологическим причинам". Он также выразил надежду, что улучшение двусторонних политических отношений будет способствовать дополнительному притоку германских инвестиций в экономику Венгрии.