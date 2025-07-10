Сербия выразила готовность помочь в восстановлении Украины

Белград также готов принять любые переговоры по конфликту, отметил министр иностранных дел страны Марко Джурич

БЕЛГРАД, 10 июля. /ТАСС/. Сербия готова оказать поддержку Украине в рамках восстановления двух конкретных областей, а также принять у себя любые публичные, частные или неформальные переговоры, способствующие урегулированию конфликта. Об этом заявил министр иностранных дел Сербии Марко Джурич, выступая на конференции по восстановлению Украины в Риме.

"Я передал готовность Сербии, при нашей неизменной поддержке мира, быть площадкой для любых переговоров - публичных, частных, неформальных - которые могут способствовать разрешению конфликта, то есть войны, происходящей на территории Украины", - приводятся слова Джурича в заявлении сербского кабмина. В контексте возможного участия Сербии в проектах по восстановлению Украины Джурич сообщил, что ведутся переговоры о восстановлении двух конкретных областей. "Сербия будет участвовать во всех инициативах, направленных на оказание помощи пострадавшим гражданским лицам", - подчеркнул он.

По словам министра, Сербия последовательно выступает за мир, уважение международного права и Устава ООН. В этой связи он напомнил о помощи, которую Украина оказала Сербии после бомбардировок 1999 года. "Для нас крайне важно помнить, что Украина помогала и нам после агрессии и бомбардировок 1999 года. В частности, в восстановлении энергетической инфраструктуры", - указал дипломат.

Президент Сербии Александар Вучич ранее уже заявлял о готовности Белграда внести конкретный вклад в восстановление Украины. На саммите "Украина - Юго-Восточная Европа", который прошел в июне в Одессе, он предложил Владимиру Зеленскому восстановить один или два небольших украинских города либо регион.

Министр по вопросам европейской интеграции Сербии Неманья Старович ранее отмечал, что общий объем помощи, оказанной Белградом Украине за последние три с половиной года, включая поставки электроэнергетического оборудования и гуманитарную поддержку, превысил объем помощи от всех других стран Западных Балкан вместе взятых.

После начала специальной военной операции Вучич в обращении к нации по итогам заседания Совета безопасности Сербии сообщил, что его страна поддерживает территориальную целостность Украины, но не будет вводить санкции против РФ. Вучич отметил, что Сербия считает Россию и Украину братскими государствами и сожалеет о том, что происходит на востоке Европы. Президент Сербии также сообщил о готовности оказывать гуманитарную помощь Киеву.