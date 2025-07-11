Британия и Франция могут увеличить численность экспедиционных сил до 50 тыс.

Речь идет о британско-французском соединении быстрого реагирования, созданном для проведения операций без участия НАТО

ЛОНДОН, 11 июля. /ТАСС/. Соединенное Королевство и Франция в пять раз увеличат численность своих объединенных экспедиционных сил, до 50 тыс. военнослужащих. Об этом сообщил премьер-министр Великобритании Кир Стармер на пресс-конференции с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, которая проходит на базе Нортвуд недалеко от Лондона и транслируется телеканалом Sky News.

"Мы полностью пересматриваем наши совместные объединенные экспедиционные силы", - сказал Стармер. Он пояснил, что есть намерение сделать их больше в пять раз, тем самым увеличив численность до 50 тыс. военных. При этом речь идет о британско-французском соединении быстрого реагирования, созданном для проведения операций без участия НАТО.

Стармер подтвердил, что Франция и Британия хотят углубить сотрудничество в сфере ядерного сдерживания. "Мы подписали Декларацию Нортвуда, которая впервые подтвердила, что мы координируем наши независимые силы ядерного сдерживания", - сказал глава британского правительства. По его словам, декларация позволит показать общим противникам, что на любую угрозу от других стран будет дан ответ.

Помимо этого премьер королевства объявил о расширении промышленного партнерства Лондона и Парижа с целью сблизить оборонные сектора двух стран "как никогда до этого".