В Литве заявили, что упавший у границы с Белоруссией объект оказался БПЛА РФ

Данных о том, что это было сделано умышленно, нет, отметила министр обороны балтийской республики Довиле Шакалене

ВИЛЬНЮС, 10 июля. /ТАСС/. Объект, вторгшийся в литовское воздушное пространство из Белоруссии, который в Литве сначала приняли за беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Shahed, а затем за небольшой самодельный самолет, оказался беспилотником "Гербера" российского производства. Об этом сообщила журналистам министр обороны балтийской республики Довиле Шакалене.

"Можем подтвердить, что это была "Гербера". Использование таких аппаратов может быть различным", - сказала она.

Инцидент расследуют ответственные службы. "Каковы были цели акции, выясняется", - отметила министр. По ее словам, данных о том, что это было сделано умышленно, нет.

Летательный аппарат зафиксировали пограничники с поста в населенном пункте Кена. Он упал на землю примерно в 1 км от границы.