Макрон: "Коалиция желающих" готова присутствовать на Украине после прекращения огня

Президент Франции пояснил, что планы помощи Украине не связаны с программой двустороннего франко-британского военного сотрудничества

ЛОНДОН, 10 июля. /ТАСС/. "Коалиция желающих" по оказанию помощи Украине будет готова приступить к своей миссии сразу после прекращения огня. Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон на совместной пресс-конференции с премьер-министром Великобритании Киром Стармером по итогам двустороннего саммита в Лондоне.

"Разработан план, который мы готовы реализовать в день установления режима прекращения огня", - сказал французский лидер.

По его словам, "коалиция из 30 стран поможет обеспечивать соблюдение перемирия в воздухе и на море, а также будет содействовать восстановлению украинской армии".

Он пояснил, что планы помощи Украине не связаны с программой двустороннего франко-британского военного сотрудничества, которая, в частности, предусматривает преобразование совместной бригады в армейский корпус численностью 50 тыс. военнослужащих.

Ранее посол РФ в Соединенном Королевстве Андрей Келин в разговоре с корреспондентом ТАСС заявил, что проект Лондона и Парижа по созданию "коалиции желающих" превратился в "очередное сборище "друзей Украины".

Прошедший 10 июля франко-британский саммит был 37-м по счету. Он стал завершающим пунктом в программе государственного визита Макрона в Великобританию.