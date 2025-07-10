Зеленский не исключил, что новым послом Украины в США будет Умеров

Он также сообщил, что нынешний посол в США Оксана Маркарова продолжит работу на Украине, "если пожелает"

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Владимир Зеленский не исключил, что новым послом Украины в США будет нынешний министр обороны страны Рустем Умеров.

"Смена посла в США произойдет. <...> Я вам скажу откровенно, если я решу, и это будет в ближайшее время, <...> представлять нашу страну в Соединенных Штатах Америки, то есть ключевым нашим послом будет министр обороны Рустем Умеров. Это, безусловно, повлияет на серьезные перестановки в правительстве Украины", - сказал он на пресс-конференции в Риме.

Зеленский также сообщил, что нынешний посол в США Оксана Маркарова продолжит работу на Украине, "если пожелает".