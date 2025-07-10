В ООН приветствовали переговоры Рубио и Лаврова

Беседа главы МИД РФ и госсекретаря США продолжалась около часа

ООН, 10 июля. /ТАСС/. ООН приветствует прошедшие 10 июля переговоры между министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и госсекретарем США Марко Рубио. Об этом заявил на брифинге официальный представитель главы всемирной организации Стефан Дюжаррик.

"Мы всегда приветствуем диалог", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

10 июля Лавров и Рубио провели переговоры на полях министерских мероприятий по линии АСЕАН в Куала-Лумпуре. Беседа продолжалась около часа, стороны обсудили урегулирование вокруг Украины, восстановление экономического и гуманитарного сотрудничества, а также работу дипмиссий.