Еще одну систему готова купить Норвегия, указал он

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Владимир Зеленский утверждает, что Германия готова купить у США для Украины две системы Patriot. Еще одну систему готова купить Норвегия.

"С президентом [США Дональдом] Трампом у нас позитивный диалог относительно систем Patriot. Мой запрос относительно 10 систем Patriot и соответствующего объема ракет к этим системам. Германия готова оплатить, у меня есть с ними договоренности, - две системы. Норвегия готова оплатить - у меня есть двухсторонние договоренности с премьером - одну систему", - сказал он на пресс-конференции в Риме. Видео разговора опубликовано на YouTube-канале его офиса.

Зеленский добавил, что сейчас ожидает ответ от производителя систем и США относительно дат покупки. "Именно такая на сегодня система финансирования американских систем Patriot".

Ранее Зеленский часто жаловался на нехватку ПВО. Он поручал МИД и Минобороны активизировать контакты с западными странами о передаче Киеву систем ПВО и локализации их производства. Российская сторона неоднократно отмечала, что накачивание киевского режима оружием ведет лишь к затягиванию конфликта.